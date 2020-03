Le projet devrait être officialisé dans les prochains jours. Objectif : permettre à des candidats policiers d'obtenir leur diplôme sans devoir terminer leur cursus, suspendu pour le moment

La DH apprend qu'un projet de dispense d'examens de pas moins de 800 futurs policiers, est sur la table depuis une semaine. Le projet est discuté en ce moment entre les syndicats et le cabinet du ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem.

On le sait, les cours sont suspendus en ce moment dans les écoles de police. Certains se poursuivent à distance mais cela varie selon les académies et les matières. Et comme aucune date n'est encore envisagée pour la reprise officielle dans les écoles de police, un projet est sur la table : celui de dispenser d'examens de fin de parcous les aspirants inspecteurs. Ceux pour qui il ne restait que quelques semaines de cours avant l'obtention éventuelle d'un diplôme. Grâce à cette mesure, on pourrait ainsi obtenir 800 futures recrues directement opérationnelles sur le terrain. Un renfort dont les policiers ont grandement besoin.

Ces futurs policiers seraient ainsi évalués dans l'urgence sur base de leur travail journalier, de leur rapport de stage et de l'évaluation de leur formateur. Un jury déciderait de leur délivrer ainsi un diplôme sans passer par la case des examens de fin de parcours.

Pour les aspirants inspecteurs de l'école de police de Bruxelles, cela serait assez facile puisqu'il ne leur restait plus qu'une semaine de cours avant la fin de leur session. Pour d'autres, puisque tous les cours ne commencent pas en même temps dans les différentes écoles de police du pays, il restait parfois encore trois mois d'apprentissage. Voilà pourquoi les discussions traînent sur le projet.

Un projet qui arrangerait bien la police fédérale puisqu'une fois diplômés, ces policiers ne dépendraient plus financièrement de la fédérale mais bien des zones de police locales où ils seront répartis.

Reste encore aussi à déterminer une date pour les futurs sessions. Certains candidats ayant démissionné de leur ancien travail il y a un mois pour rejoindre l'école de police, vont se retrouver sans aucun revenu, les cours, rémunérés, étant suspendus.