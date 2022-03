Lorsqu’il sort de sa voiture tout juste stationnée dans l’avenue de Broqueville, à Woluwe-Saint-Lambert, Baudouin Van der Ghinst éprouve parfois les pires difficultés à rejoindre son appartement. À 87 ans, le Bruxellois a encore toute sa tête. Ce sont ses jambes qui ne suivent pas. Baudouin doit se déplacer avec deux cannes pour assurer sa stabilité. Et les quelques mètres accompagnés d’escaliers qui séparent la place de stationnement pour handicapés dont il peut bénéficier et la porte de son immeuble se font au ralenti. "Je ne conduis plus, explique-t-il. Je n’en ai plus la capacité. C’est ma compagne qui conduit. Et elle le fait très bien."