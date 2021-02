Alors qu'il connaît des retards de livraison importants, le vaccin de la firme AstraZeneca a été recommandé pour les personnes dont l'âge se situe entre 18 et 55 ans en Belgique, mais pas au-delà, faute de données existantes sur les personnes plus âgées.

Ce mercredi 24, le virologue flamand annonçait pourtant qu'il allait se faire vacciner dans l'après-midi, avec le vaccin AstraZeneca. Une information qui peut étonner lorsqu'on sait que Marc Van Ranst aura bientôt 56 ans, comme le souligne Het Nieuwsblad.

Mais l'âge ne semble pas perturber Marc Van Ranst, convaincu de l'efficacité du vaccin: " Le vaccin AstraZeneca est un vaccin très sûr et très efficace" , déclare le virologue sur Twitter, " C'est pourquoi, en tant que virologue et professionnel de la santé, je me fais injecter le vaccin AstraZeneca cet après-midi au centre de vaccination de Willebroek ".

Le virologue n'est pas le seul expert à s'être fait injecter sa première dose de vaccin. Son collègue de la KUL Emmanuel André a lui aussi pu se faire administrer sa première dose, sans qu'on sache de quel vaccin il s'agissait.