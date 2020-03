Malgré les consignes claires du gouvernement, on a encore pu voir des images préoccupantes.

Alors qu'il revenait en Belgique après un voyage en Espagne, Olivier a été choqué par l'absence de contrôle ainsi que par le comportement de certains voyageurs.

"Après avoir appelé moi-même le Ministère des Affaires étrangères nous avons décidé de rentrer le plus vite possible chez nous. Sinon, nous risquions d’être bloqués à l'étranger pendant très longtemps. Nous étions prêts à nous mettre en quarantaine après l’atterrissage”, écrit Olivier Verstraete sur Facebook.

“À notre grande surprise, aucun passager n’a été contrôlé à la sortie de l’avion. Nous venions pourtant tous d’un pays à haut risque, l’Espagne. Certains passagers toussaient et semblaient malades. Il y a un mois et demi, nous avons été soumis à un contrôle de température à l’aéroport de Bangkok. Mais ici à l’aéroport de Bruxelles, rien! Ensuite, au carrousel à bagages, les gens s’entassaient comme des animaux. Il n’y avait pas de steward à l’aéroport pour sensibiliser les passagers aux règles” ajoute Olivier.



Le virologue Marc Van Ranst a réagi à ces photos d'autres passagers indignés : "Ces images me révoltent. C’est un comportement totalement inacceptable. Si on ne peut pas éviter ces situations à Brussels Airport, je ne vois qu’une seule solution: c'est la fermeture. Cela ne peut pas et ne doit pas exister”, s'indigne-t-il sur les réseaux sociaux.

Le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feys, a d'ailleurs immédiatement régit au tweet de Marc Van Ranst, en concédant que cela était inacceptable et que des mesures seraient prises pour éviter cela.

Désormais, les passagers des avions qui atterrissent encore à Brussels Airport doivent sortir progressivement des avions pour éviter les attroupements.



On a depuis appris la fermeture de l’aéroport de Charleroi jusqu'au 5 avril minimum ainsi que l'annulation des vols du tour opérateur TUI jusqu'au 30 avril compris.