Les premiers sondages de sortie d'urnes montrent le PS en tête pour la circonscription Bruxelles-Capitale pour les élections à la chambre, selon le Centre d'étude de la vie politique (Cevipol, ULB). Des sondages diffusés par BX1 et RTL-TVI. Le PS en tête avec 20,5% des voix, Ecolo et MR seraient au coude-à-coude avec 18% des voix. Suivent Défi (13%), le cdH (10,5%) et le PTB (8%).

Le ministère de l'Intérieur a également livré les résultats officiels des Belges à l'étranger. Ecolo est premier avec 35,7% des voix, le MR deuxième avec 30,3% et le PS troisième avec 15,5% des voix, côté francophone.





A la Région, le PS serait également en tête avec 19%. Le MR serait deuxième (16,5%) devant Ecolo (16%), Défi (14%), le cdH (10%) et le PTB (6,8%).

Ecolo et Groen sont en tête dans le canton d'Ixelles pour les élections au Parlement bruxellois, selon les tout premiers résultats officiels publiés dimanche. Ceux-ci ne concernent cependant que 10 bureaux de vote sur les 102 que compte le canton. Côté francophone, Ecolo pointe en tête dans ces dix bureaux avec 27,93% des voix, devant le MR (21,44%) et Défi (18,92%). Côté néerlandophone, Groen est en tête (28,26%) devant l'Open VLD (14,91%), Agora et le sp.a (ex-aequo à 12,72%).





