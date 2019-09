"Merci Thomas Cook, on se souviendra de nos vacances en Tunisie qui se raccourcissent et dont on doit trouver, et du coup payer, un autre vol retour ainsi qu’un transfert !"

Stéphanie Mattart fait partie de ces touristes belges dont la fin de séjour à l’étranger ne se déroule pas de la manière la plus sereine possible… Un scénario qu’elle déplore et a du mal à comprendre. Tout avait pourtant bien débuté… "On est arrivés sans aucun problème avec la compagnie Brussels Airlines en Tunisie à Hammamet. Tout s’est passé correctement jusqu’à ce que l’on apprenne la faillite de la compagnie. De là, le stress a commencé à monter mais sans plus car, au départ, on pensait que cela touchait surtout les Anglais".

Mais ce mardi matin, c’est la douche froide pour Stéphanie. "On a appris que les clients qui devaient décoller de Enfidha vers Bruxelles avec Brussels Airlines ont eu leur vol annulé. Nous devions rentrer jeudi et décoller à 8 h 50 avec Brussels Airlines mais le responsable Neckermann n’avait aucune nouvelle. Nous avons donc passé des appels depuis la Tunisie aux agences Neckermann, à l’aéroport et à Brussels Airlines pour être fixés. Résultat ? on nous indique que l’on ne peut pas nous garantir notre vol. ‘Nous vous conseillons de vous débrouiller vous-mêmes pour un autre vol car nous ne savons pas comment cela va se dérouler.’ Nous voilà donc un groupe de sept amis à la recherche d’un vol retour pour la Belgique."

Évidemment, c’est la panique… "On doit pouvoir payer, mais tout le monde n’a pas sa carte de banque voire même le fameux boîtier digipass pour confirmer la réservation…"

Finalement, à force de débrouillardise, Stéphanie et ses amis ont pu payer le vol pour leur petit groupe d’amis. "Mais à la place de revenir jeudi à Bruxelles, nous voilà de retour ce mercredi à l’aéroport… d’Ostende avec un avion de Tui qui fait escale à Djerba. Il n’y avait plus de place sur Bruxelles où les derniers vols étaient à un prix exorbitant. Évidemment, nous avons dû payer nous-mêmes cet avion (120 euros + 25 euros de bagage) et nous devons prendre en charge notre propre transport depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport (50 km, 70 euros)."

Dans son malheur, Stéphanie a de la chance. "Cela dit, l’hôtel et les employés sont des amours. Nous avons de la chance car il fait partie de la chaîne de Thomas Cook, donc nous ne devons pas repayer notre séjour ! On essaye de se consoler avec cela et de profiter de notre dernier jour."