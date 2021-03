La liste s’allonge . Le Danemark, l’Islande, la Norvège, la Bulgarie, l'Irlande, les Pays-Bas ont annoncé temporairement renoncer à l’administration du vaccin anglo-suédois. Et ce lundi, la France, l'Allemagne et l'Italie sont venus s'ajouter à la liste. La Thaïlande retarde sa distribution. Dans le même temps, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg et l’Autriche ont retiré un lot des circuits. Les craintes liées à la formation de caillots sanguins, des thromboses, sont principalement rapportées.

Après ces différentes prises de décisions, la question se pose légitimement : y a-t-il un lien avéré entre ces cas et la vaccination, et existe-t-il un intérêt médical à suspendre l’administration du vaccin AstraZeneca ? De son côté, le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a "aucune preuve de risque aggravé" de caillot sanguin entraîné par son vaccin, tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'il n'y a "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin". Toutefois, l'OMS et l'EMA continuent à investiguer les données fournies mais s’accordent à dire qu’actuellement l’intérêt de la vaccination dépasse largement les risques potentiels et que les effets secondaires rapportés restent du même niveau que ceux attendus dans une population générale.

Quid en Belgique ? Notre pays va-t-il finalement suivre ses voisins en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne ? Réuni en urgence ce lundi, le Conseil supérieur de la Santé a confirmé aligner sa position sur celle de l’agence européenne des médicaments, malgré le changement de cap de la France et d'autres pays voisins. "Pour l'instant, on poursuit la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. La Task Force et l'AFMPS sont en contact permanent avec l'Agence européenne des médicaments", nous indique le cabinet du ministre de la santé, Frank Vandenbroucke. Pour rappel, la Belgique a commandé cinq millions de doses de ce vaccin,

L'agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre un avis très attendu ce mardi après-midi sur l'opportunité de continuer à utiliser le vaccin britannique. Plusieurs pays ont suspendu l'utilisation de ce vaccin et attendent cet avis pour déterminer s'il faut interdire ou non son utilisation sur leur territoire. En Allemagne, le Paul-Ehrlich-Institut, l'institut fédéral allemand pour les vaccins et les biomédecines qui a motivé la décision de suspension allemande d'Astra Zeneca, évoque ce lundi après-midi des nouvelles données faisant état d'"une recrudescence notable" d'une forme spéciale de thrombose veineuse cérébrale rare (thrombose veineuse sinusale).