On pourrait croire à une guerre syndicale intestine. Les enjeux de ce qui s’est déroulé lundi soir à la FGTB sont bien plus profonds. Ils pourraient influencer la formation du prochain gouvernement, après un an et demi sans majorité. Ce lundi soir, Robert Vertenueil, président de la FGTB, a dû s’expliquer devant les patrons de centrales et des interrégionales de l’organisation syndicale. Désavoué par les centrales, il devra quitter la présidence du syndicat. Sa faute ? Avoir accordé au Soir et à Sudpresse un entretien croisé avec Georges-Louis Bouchez, président du MR. Cette rencontre a créé un tollé inouï en interne, au point de faire vaciller Robert Vertenueil. Le syndicat lui reproche, grosso modo, de s’être affiché en pleine crise sociale avec un ennemi déclaré. Il aurait agi sans mandat du syndicat.

