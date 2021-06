Le maintien du CEB et des autres épreuves certificatives est loin de faire l’unanimité au sein des acteurs de l’enseignement.

Il y a deux ans, Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement déclarait dans nos pages que "ceux qui ont eu l’idée du CEB n’y connaissent rien à l’enseignement". Deux ans plus tard, le responsable syndical se montre toujours critique envers l’épreuve certificative.

"Normalement, le rôle du CEB est d’aider à piloter notre système d’enseignement, pas de faire un classement des meilleures écoles en fonction du résultat des élèves. L’épreuve certificative de base doit avoir pour unique objectif de nous permettre de savoir où se situent nos élèves à la fin du fondamental. Dans le futur tronc commun, il sera utile d’avoir une épreuve certificative à l’issue des années communes mais pas à la fin des primaires ! Évaluer les élèves alors que leur parcours n’est pas terminé n’aurait pas de sens. Plus on évalue, plus on met de pression sur les élèves et ce n’est pas utile", estime-t-il.