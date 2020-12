Vendredi soir, dans une habitation de Waterloo où plusieurs personnes s’étaient réunies en violation des mesures anti-Covid, une intervention de la police a mal tourné. Il s’agissait d’un contrôle domiciliaire opéré en accord avec le parquet brabançon. Des coups ont été portés aux policiers, qui ont été blessés, selon le parquet. La mère de famille s’est retrouvée au sol durant l’altercation et souffre d’une fracture du nez. Dans l’application actuelle des règles Covid, les fêtes de fin d’année vont se dérouler sous de sérieuses restrictions : il est interdit de recevoir plus d’une personne sous son toit pour un foyer, plus de 2 pour un isolé. Le couvre-feu est fixé à 22h en Wallonie et à Bruxelles, avec une exception à minuit pour la Wallonie. Dans quelle condition la police peut-elle rentrer chez vous ?