Cette augmentation des indicateurs-clés de l'épidémie a poussé les autorités à convoquer un nouveau Comité de concertation ce vendredi après-midi. A quelques heures de cette réunion, les experts font le point sur la situation épidémiologique dans notre Royaume.





Yves Van Laethem a débuté par un état des lieux des chiffres. "L'augmentation du taux d'infection se poursuit. Il se produit dans tous les groupes d'âges et actuellement dans toutes les provinces du pays".

L'augmentation des nouveaux cas s'accélère, et se produit principalement en Flandre (+16%) et en Wallonie (+7%). Actuellement, seule Bruxelles enregistre encore une baisse (-5%). Au niveau des provinces, seuls le Brabant Flamand, Bruxelles et le Luxembourg sont en baisse. C'est dans la province d'Anvers que cette augmentation est la plus prononcée (+26%).





Les tranches d'âge des 20, 40 et 50 ans sont les plus touchées par l'augmentation de nouveaux cas. Il y a également une forte augmentation chez les jeunes enfants (+34%), ce qui semble spectaculaire. Mais Yves Van Laethem a tenu à nuancer cette augmentation: "Nous venons de chiffres extrêmement bas à la sortie des vacances de Toussaint. D'autre part, cette tranche d'âge correspond toujours à un nombre trois fois moins élevé que celui présent dans la population générale. Enfin, on se rend compte que l'absentéisme pour cause de maladie chez les professeurs et les élèves est tout à fait normal, par rapport à un mois de décembre habituel". L'expert prévoit par ailleurs une baisse des contaminations grâce aux vacances de Noël qui débutent ce vendredi.





Au niveau des hospitalisations, elles sont notamment en augmentation dans la Région flamande, et principalement dans la province d'Anvers. Au total, 2687 patients sont hospitalisés, ce qui représente toutefois toujours une diminution par rapport aux 7 jours précédents.

La reprise de l'épidémie en Belgique se confirme, et les chiffres de ce vendredi sont "alarmants" , selon Sciensano. Entre le 8 et le 14 décembre, la Belgique a en effet enregistré 2.445 nouveaux cas de coronavirus en moyenne par jour, soit une augmentation de 12 % par rapport à la semaine précédente.