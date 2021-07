On l’aurait presque oublié vu la terrible actualité mais la Belgique affronte toujours une crise sanitaire. Afin d’adapter les règles en fonction de l’évolution du plan de vaccination et des statistiques de contamination et d’hospitalisation, le Comité de concertation (Codeco) se réunira ce lundi à 14 heures. Initialement, il aurait dû se tenir vendredi mais il avait été reporté en raison des graves inondations qui ravageaient une partie du pays.

À quoi s’attendre ? En principe, il n’y aura pas de grandes annonces. Le gouvernement fédéral et les exécutifs des entités fédérées vont se pencher sur l’état des lieux de la pandémie de Covid-19. Une attention particulière sera accordée aux modalités encadrant l’organisation des grands événements tels que les festivals.