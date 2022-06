Abattage rituel à Bruxelles : l'étourdissement obligatoire rejeté par la gauche, les partis plus divisés que jamais BelgiqueAnalyse Maël Duchemin © BELGA

Le texte, à Bruxelles, est rejeté. Un véritable échec pour le bien-être animal" selon son porteur, Jonathan de Patoul (Défi). Après le gouvernement et les partis politiques, la question de l’abattage rituel divisera le parlement régional le 17 juin. Explications.



6 pour, 6 contre, 3, abstentions. La commission environnement du parlement bruxellois s’est bien gardée d'envoyer un signal clair. La proposition d’ordonnance portée par Défi, L’Open VLD et Groen visant à rendre obligatoire l'étourdissement avant l'abattage était mise au vote ce mercredi matin à Bruxelles. En Flandre et en Wallonie, cette mesure a déjà été validée. À Bruxelles, ça coince toujours et cette égalité en commission n’annonce pas d’issue claire.