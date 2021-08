Depuis plus d’un an et le début de la pandémie, de nombreux navetteurs ont dû mettre de côté leur abonnement. Au fil des confinements et du télétravail imposé pendant des mois, la période a été également propice aux plaintes concernant les parkings des gares.

"Les voyageurs n’ont pas pu utiliser totalement leur abonnement de parking et souhaitaient donc une prolongation de la validité ou un remboursement partiel de celui-ci. Nous avons donc reçu beaucoup de plaintes en ce sens qui n’ont finalement pas abouti. Dans ces dossiers, nos avis ont demandé d’accorder un remboursement selon les méthodes de calcul de la Stib et des Tec mais la SNCB a refusé de poser un geste commercial sous prétexte que ses trains ont continué à circuler. Le fait que beaucoup de ses clients ne pouvaient pas ou ne devaient pas prendre le train pendant les périodes de lockdown ne l’a pas fait dévier de cette position", indique Jean-Marc Jeanfils, le médiateur francophone de l’Ombudsrail (le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires).