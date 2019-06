En cas de dégâts, le bon réflexe est donc de se tourner vers son assurance. Cela vaut pour sa voiture (en fonction du contrat souscrit) et pour sa maison. Mais attention, tout n’est pas forcément couvert en cas de sinistre.

Prenons l’exemple du matériel de jardin. En général, les assurances ne couvrent que les éléments fixés au sol, comme un abri de jardin fixé sur une chape de béton. Si vous possédez une balançoire ou un trampoline, il faudra les fixer au sol pour espérer être remboursé en cas de dégâts.

Pour les tables et chaises de jardin, on imagine mal tout fixer et il vaut mieux donc tout mettre à l’abri pour éviter des dégâts pour soi ou pour ses voisins. Un conseil donc, s’assurer correctement et bien lire le contrat avant de le signer. "Il existe différentes formules pour convenir à tout le monde, mais le jardin n’est pas toujours compris dans les assurances habitations" , convient Wauthier Robyns, pour Assuralia.