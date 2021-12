D'après le dernier baromètre du SeGEC, depuis le 12/11, l’absentéisme des enseignants est passé de 7% à 14% et celui des élèves de 7 à 16% et la croissance a été particulièrement rapide durant la semaine écoulée.

"Les taux d’absentéisme des enseignants comme des élèves dépasse désormais les maxima atteints le 22 mars dernier, à la veille des vacances de Pâques 2021 qui avaient été anticipées d’une semaine pour des raisons sanitaires. La situation s’approche aujourd’hui d’un point que l’on peut considérer comme critique pour la bonne organisation des écoles fondamentales. Au 30/11, 281 classes étaient fermées dans l’enseignement catholique, contre 80 classes la semaine précédente. Le maximum de 372 classes fermées avait été enregistré le 23 mars dernier", observe en effet le président du réseau des écoles catholiques Etienne Michel

En secondaire, le taux d'absentéisme est heureusement moins important que dans le fondamental. "Les taux d’absentéisme des enseignants (9.7%) et des élèves (9.9%) sont beaucoup plus contenus qu’au fondamental et ils évoluent à un rythme beaucoup plus lent. Ceci confirme l’asymétrie des évolutions observées depuis nombreux mois entre le fondamental et le secondaire.", précise Etienne Michel.