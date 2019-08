Malgré le grave accident qui s’est produit ce week-end à Ostende, la Reine des plages ne compte pas prendre de mesures de sécurité supplémentaires. Il faut dire que ce type d’accidents s’est déjà produit à la côte, que ce soit avec des go-carts ou des vélos, électriques ou non. Depuis 2016, leur nombre est toutefois en diminution.

"Non, nous ne prenons pas de mesures spéciales. Durant toute la période d’été, il ne s’est produit que trois accidents avec des go-carts", déclare le bourgmestre ostendais Bart Tommelein (Open VLD).

Une petite Française de 3 ans et son frère avaient dévalé les hauts escaliers de la Zeeheldenplein avec leurs go-carts. La petite fille s’est retrouvée sous son engin et a été blessée grièvement. Le garçon a été plus légèrement touché.

L’institut de mobilité Vias estime cependant qu’une petite intervention des autorités ne serait pas superflue. "Nous comprenons que la Ville veuille permettre de s’asseoir sur les escaliers mais on ne peut tout de même pas s’y risquer en voiture ou en chaise roulante sous peine de faire une vilaine chute. Installer un garde-fou ne serait pas superflu."

De tels accidents graves sont heureusement rares. Ils sont même en diminution.

L’an passé, sur toutes les digues de la côte belge, on a dénombré 24 incidents pour 27 blessés. En 2017, il y avait eu 38 accidents pour 41 blessés. 2016 fut une année record avec 44 accidents pour 61 blessés. "Leur nombre fluctue. De tels accidents surviennent surtout par beau temps", explique Kevin Mollet, de la clinique Damien à Ostende. "Avant, il s’agissait souvent de petits enfants qui s’étaient pris les pieds dans les chaînes de l’engin. Cela a fortement diminué parce que les loueurs sont obligés d’adapter leur matériel..."

Les communes prennent aussi des mesures. À Blankenberge, des stickers de sensibilisation sont affichés partout avec le code de la route en quatre langues. Et le centre-ville est entièrement piétonnier depuis quelques années. Les go-carts ne peuvent pas rouler sur les pistes cyclables ou sur les allées de promenade.

À La Panne, Coxyde et Nieuport, les go-carts sont également interdits sur la digue. Au Coq, ils sont tolérés à certaines heures seulement. À Ostende, chacun peut circuler sur la digue mais les piétons ont la priorité et la courtoisie prime. Les sanctions sont seulement appliquées en cas de débordement.

Knokke-Heist, la digue la plus dangereuse avec treize accidents l’an dernier, n’a pas de règlement et cela ne changera pas même après l’accident d’Ostende. "Il n’y a rien de concret sur la table", explique Anthony Wittesaele (GBL), échevin de la Plage. "Après l’été, il y a le traditionnel cycle d’évaluation. À ce moment, nous déciderons peut-être de prendre des mesures."

Chaque station fait donc ce qu’elle veut. "Je ne plaide pas pour une interdiction générale mais je suis partisan de l’uniformité", déclare Carl Decaluwé, gouverneur de Flandre occidentale. "Les règlements de police sont partout différents et les gens ne savent plus quelles sont les règles quand ils passent dans une autre commune. "