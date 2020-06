"Nous sommes sûrs à 99% qu'un automobiliste a renversé un loup sur le ring de Turnhout ce vendredi matin vers 5h30", a indiqué l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts (Agentschap Natuur en Bos) vendredi à Belga.

"L'animal avait été filmé par une caméra à Wechelderzande à peine une heure plus tôt", a ajouté le porte-parole de l'agence Jeroen Denaeghel.

L'automobiliste qui a heurté l'animal a déclaré que celui-ci était "certainement plus gros qu'un chien". Du sang et des poils retrouvés sur le pare-chocs de la voiture sont à présent examinés. "L'ADN permettra peut-être d'en savoir plus", espère Jeroen Denaeghel.

Une recherche a été lancée dans l'après-midi avec un chien pisteur, mais n'a encore rien donné.