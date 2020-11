Accord social au sein du TEC pour un service renforcé à partir du 23 novembre

Belgique

BELGA

Un accord a été trouvé entre les organisations syndicales et la direction du TEC concernant la mise en place du renforcement temporaire des lignes de bus les plus fréquentées via des autocars privés à partir du lundi 23 novembre, annonce dimanche la société wallonne de transports publics sur son site internet.