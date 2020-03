Seuls les élèves de quatorze ans et dont les parents travaillent dans l’enseignement ou les soins de santé sont censés être acceptés.

L’annonce de la suspension des cours dès le lundi 16 mars a suscité de nombreuses questions aussi bien du côté des établissements scolaires et des enseignants que du côté des parents et des élèves. Dans une circulaire adressée vendredi à l’ensemble des établissements scolaires et des fédérations de pouvoirs organisateurs, la ministre Caroline Désir (PS) tente de répondre à ces interrogations.

La ministre de l’Enseignement confirme ainsi que malgré la suspension des cours, chaque établissement devra accueillir les élèves de moins de quatorze ans dont les parents travaillent dans le domaine des soins de santé, de la sécurité publique, de l’accueil de la petite enfance et des personnes âgées ou de l’enseignement ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-parents, catégorie à risque du Covid-19.

La ministre indique toutefois que les établissements sont invités à garder une certaine souplesse vis-à-vis de ces critères. Celle-ci insiste tout de même sur l’importance de respecter au maximum les consignes du gouvernement fédéral.

"Chaque personne doit prendre ses responsabilités pour faire en sorte que les enfants restent le plus possible à la maison. L’école ne doit être qu’un dernier recours pour les familles qui n’ont vraiment pas d’autre possibilité" , souligne-t-elle.

Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de signaler la présence de leur(s) enfant(s) en vue de prévoir l’encadrement nécessaire à partir du lundi 16 mars 2020.

La suspension temporaire des cours ne signifie pas pour autant que les professeurs seront en vacances. En effet, le lundi 16 mars, l’ensemble des personnes travaillant dans les établissements scolaires sont invitées à s’y rendre afin d’assurer leurs prestations le temps de permettre aux directions et pouvoirs organisateurs de déterminer la gestion plus concrète des prestations en fonction des besoins.

Les conditions d’accueil seront encore plus souples dans les internats, qui sont tenus d’accueillir tous les élèves qui n’ont pas d’autres solutions d’accueil. Idem pour les écoles spécialisées.

Les transports scolaires devraient également être assurés dans les semaines qui viennent. Un contact sera pris avec la Région wallonne et la Cocof pour assurer le maintien du transport scolaire pour les élèves qui en bénéficient habituellement. Durant la journée, les élèves devront être accueillis dans l’établissement où ils sont inscrits, précise la circulaire.

Le choix d’organiser ou non une cantine est laissé à la libre appréciation des établissements scolaires. La Ville de Bruxelles a par exemple décidé de les annuler.