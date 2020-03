Dans la grande distribution, on commence aussi à ressentir les effets du coronavirus. "Cela fait une semaine environ que les volumes de vente ont augmenté d’environ 10 % sur certains produits et denrées, confirme Roel Dekelver, responsable de la communication du groupe Delhaize. On ne voit pas davantage de clients, mais plutôt des chariots plus importants que d’habitude."

Pas question de parler de pénurie, comme certains le véhiculent sur les réseaux sociaux. "On ne peut pas à proprement parler de razzia dans les rayons. La hausse des ventes est de l’ordre de 10 % environ et touche surtout la nourriture sèche comme le riz, les pâtes, les conserves, les confitures, les sauces, le café, le thé ou l’eau. Le phénomène est identique en ce qui concerne les produits d’hygiène, savons en tête. Les gens achètent un peu plus de mouchoirs, d’essuie-tout et de papier toilette, mais nous ne connaissons pas de phénomènes de pénurie comme en Australie par exemple."

(...)