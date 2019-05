Une soixantaine de jeunes manifestants ont été exclus par la police de la Belgian Pride qui se tenait dans les rues de Bruxelles samedi après-midi, comme vous le relatait la DH de ce lundi.

Il s’agissait de militants issus de trois associations : Reclaim the Pride, Queers support the migrants et le collectif de lutte trans venus montrer leur soutien envers les personnes LGBTQIA (lesbiennes, gay, trans, queer, intersexes, asexuelles). Ils ont été obligés de suivre la Pride à distance. La police a également fait usage de gaz lacrymogènes.

Parmi ces manifestants figurait Zoé Genot, député bruxelloise Ecolo, récemment au centre de l’actualité suite à son implication dans l’affaire du tract électoral polémique.

Les manifestants voulaient s’opposer à la présence de la délégation de la N-VA, notamment quant à l’opposition du parti nationaliste du pacte de Marrakech, le thème de Belgian pride étant l'intersectionalité des luttes.

Les manifestants ont été encerclés par la police alors que le char de la N-VA arrivait sur les lieux. Zoé Genot, qui se trouvait à proximité, s’est joint au groupe après l’intervention de la police en signe de solidarité, et, nous dit une source bien informée, pour calmer le jeu. "La police se calme toujours quand il y a des témoins, et qu'on filme l'intervention. D'autant qu'il y avait parmi les manifestants des personnes fragiles."

Deux d’entre eux ont eu les poignets liés par un colson. Le groupe a été maintenu sur place et empêché de circuler par la police durant plusieurs heures, pour la durée de la Belgian pride. Contactée par la DH, Zoé Genot nous confirme avoir été exclue de la manifesation par la police mais ne souhaite pas s’exprimer davantage sur le sujet.

"La police avait encerclé une grand nombre de manifestants. Progressivement, ils les ont mis sur le côté pour que les chars puissent passer", nous raconte un autre candidat Ecolo a été témoin d'une partie des faits. "Nous avons dialogué avec les policiers, pour s'assurer que rien de problématique ne se passait d'un côté comme de l'autre. Quand le char de la N-VA s'est approché, un certain nombre de personnes se sont mis en travers de la route en solidarité avec ceux qui se trouvaient encore encerclés par la police. La police a alors brisé la ligne de manifesants. Ils ont alors utilisé du spray de bombe lacrymogène, il y a eu quelques bousculades. J'ai assisté à bien pire. Je comprends la colère des manifestants. Mais je n'ai pas de violence innapropriées."





Manuel Abramowicz: "Les protestataires anti-N-VA ont été brutalisés"

Manuel Abramowicz, gérant de Résistances.be, le web-journal de l’Observatoire belge de l’extrême droite était sur les lieux. “Les protestataires anti-N-VA ont été brutalisé-e-s, gazé-e-s et encerclé-e-s par la police pour les empêcher de manifester leurs oppositions à cette présence considérée comme une provocation”, relate-t-il sur son compte Facebook, repprochant à des membres de la FGTB, du PS et du PTB,présents sur place, de n’avoir manifesté aucun signe de protestation quant aux interpellations. “Les délégations politiques qui sont passées devant les arrêté-e-s sont toutes passées sans exprimer une quelconque solidarité(...) Force est de l’avoir constaté, seul le char d’ECOLO s’est exprimé en faveur des arrêté-e-s, dont la députée bruxelloise Zoé Genot. La tête de liste bruxelloise du parti vert, Alain Maron, a rejoint à son tour les protestataires anti-N-VA et le second “cordon sanitaire” pour faire barrage à la délégation du parti nationaliste flamand. La police est à nouveau intervenue faisant usage de ses bonbonnes de gaz et de ses matraques... Raoul Hedebouw, David Pestieau... étaient eux pour leur part bien loin des échauffourées, comme les deux FGTBistes.”

Cieltje Van Achter, vice-présidente de la N-VA. "Je suis choquée par cette intolérance."

Le son de cloche est assez différent dans les rangs de la N-VA. "Parmi les activistes présents, j'ai reconnu des hommes et femmes politique d'Ecolo. Ce n'était pas agréable même si nous n'avons pas subi de violence. C'est incompréhensible: la pride doit être une fête où tout le monde est le bienvenu. Ils ont gâché la fête", réagit Cieltje Van Achter, vice-présidente du parti, qui était sur le char de la N-VA. "Je suis choquée par ce manque de tolérance. La N-VA participe à la pride depuis 18 ans à Bruxelles. Nos ministres ont contribué beaucoup à faire de la Belgique une référence en termes de droits des LGBT en Europe. Je ne comprends pas ces réactions: c'est du n'importe quoi. Comme si tout ce qui n'était pas de gauche était mauvais."