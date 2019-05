Plusieurs milliers de manifestants du syndicat socialiste FGTB défilaient mardi matin dans le centre de Wavre, fief du Premier ministre du gouvernement démissionnaire Charles Michel (MR), à l'occasion d'une journée d'action de la FGTB pour l'augmentation des salaires et contre les inégalités.

Encadrés par la police, les syndicalistes rejoints par des délégations de la mutualité Solidaris et du Parti socialiste, doivent parcourir un trajet d'environ 3,5 km avant un rassemblement final vers midi où le président de la FGTB, Robert Vertenueil, doit prendre la parole.

Les manifestants revendiquent notamment le rehaussement du salaire minimum à 14 euros de l'heure (2.300 euros par mois), un relèvement de la pension minimale à 1.500 euros net par mois, ainsi que le rehaussement des allocations sociales minimales à 10% au-dessus du seuil de pauvreté.

Des calicots fustigeaient la politique du gouvernement fédéral, dont l'un décerne des oscars à "Charlot Michel" en tant que pire réalisateur pour "jobs, jobs, jobs", pire scénariste pour "La Suédoise" et pire acteur dans "Le Saut d'index".

Les régionales et les centrales professionnelles du Brabant wallon, du Centre, de Charleroi, de Mons, de Namur, de Tournai et du Luxembourg participent à cette marche sur Wavre.

2/3 des agents pénitentiaires absents

Près de deux tiers des agents pénitentiaires étaient absents mardi matin dans les prisons du sud du pays, pour un peu plus de la moitié au nord, ressort-il d'un décompte de l'administration pénitentiaire à l'occasion de la journée d'action du syndicat socialiste FGTB.

En moyenne, 38,09% du personnel attendu dans les prisons de Wallonie et de Bruxelles était au poste pour prendre le service du matin (6h-14h).

La présence variait de 20,51% à la section masculine de la prison de Forest à 82,61% à la prison de Nivelles.

Les chiffres de la direction générale des établissements pénitentiaires du service public fédéral Justice n'étaient toutefois pas disponibles pour un tiers des établissements du sud du pays.

Dans les prisons de Flandre, 48,86% des agents étaient présents. Les taux variaient de 23,33% à la prison de Gand à 47,62% à celle de Merkplas.

La journée d'action nationale de la FGTB est placée sous les thèmes de la défense du pouvoir d'achat et de la lutte contre les inégalités sociales.

Les TEC perturbés

La circulation des bus TEC est perturbée mardi matin par l'action de la FGTB organisée à travers le pays.

Dans la région de Liège et Verviers, environ un bus sur 10 circule (13%), indique la porte-parole locale vers 6h00. A Charleroi, l'action est également bien suivie. Selon un point de la situation à 5h30, 40% des métros 1 et 2 étaient en circulation, pour 7% de la ligne 3 et aucun métro sur la ligne 4.

12% des bus sont partis du dépôt de Jumet/Nalinnes, 11% de celui d'Anderlues et aucun du dépôt de Genson.

D'après le site des Tec, 68% des parcours devraient être assurés dans le Brabant wallon. 66% des lignes pourraient être touchées.

Dans le Hainaut à 6h00, les services de deux lignes sur 10 étaient assurés dans la région du Borinage, 28% à Mons, 31% dans la région du Centre et 84% dans le Hainaut occidental.

Dans la zone Namur-Luxembourg, le site n'a pas été mis à jour mardi matin, mais quelques perturbations sont également à prévoir.

Le syndicat socialiste (FGTB) mène une journée d'action en faveur du pouvoir d'achat et contre les inégalités sociales. Des rassemblements et discours sont prévus en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.