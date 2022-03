Maxime Prévôt a annoncé le nouveau nom du cdH lors d'un congrès organisé sur le site de Tour & Taxis.

C'est devant une foule compacte que Maxime Prévôt a présenté samedi le nom et l’identité graphique du nouveau parti qui succède au cdH. Après plus de deux ans, le processus de refondation d'Il fera beau demain a donné naissance à Les Engagés pour une société régénérée. Sa couleur est le turquoise. Son concept central est la régénération car "s'indigner ne suffit plus".

Cet événement a attiré plus de 1300 personnes jusqu'à Tour & Taxis. Une partie d'entre elles est venue pour participer aux six ateliers-débats portant sur le vivant et la santé, la culture et l'éducation, la prospérité, la démocratie, le pacte social et les libertés. Mais la majorité était présente pour entendre le nouveau programme et les nouvelles idées autour desquels se réuniront les anciens membres du parti démocrate chrétien.