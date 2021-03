"Ces données recueillies sur de larges groupes de personnes âgées de plus de 75 ans nous semblent rassurantes", a ainsi poursuivi Yves Van Laethem avant de souligner les chiffres de l'étude écossaise qui montrent : " une efficacité conséquente de 81% contre les risques d'hospitalisation pour les plus de 80%, et son appuyés par l'étude anglaise". C'est grâce à ces chiffres et aux recommandations internationales existantes, que le le Conseil Supérieur de la Santé "affirme que le vaccin AstraZeneca peut être administré aux plus de 18 ans, et sans limite d'âge".

Yves Van Laethem a ensuite continué sur la question de l'espacement des doses administrées : "Le Conseil estime que la deuxième dose du vaccin Pfizer doit rester aussi proche que possible des 21 jours demandés. Les études récentes permettent d'envisager un allongement jusqu'à 42 jours, mais le conseil pousse à privilégier dans un premier temps 35 jours".

En ce qui concerne l'administration d'une seule dose, "nous avons donné une réponse précise et courte", a annoncé le porte-parole: "aucune donnée scientifique ne présente l'efficace de l'administration d'une dose unique de ces trois vaccins".