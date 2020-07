Jean-Luc Gala en appelle toutefois à la vigilance et au maintien du respect des gestes barrières afin de protéger les groupes de personnes les plus fragiles de notre société mais rappelle également que les admissions à l’hôpital continuent de baisser.

Le nombre moyen de nouvelles contaminations passe, en 24 heures, de 100 à 114,7 cas par jour. Quand on regarde de plus près la ventilation géographique de cette augmentation, on constate que c'est la province d'Anvers qui centralise plus de la moitié de l'augmentation.

Quant au taux de reproduction du coronavirus, il est de nouveau passé à 1 en Belgique. Cela signifie qu'un malade atteint du Covid-19 contamine lui-même en moyenne une nouvelle personne. C'est la première fois que ce taux passe au-dessus de 1 depuis le 4 avril, lors du pic épidémiologique. Il se situait alors à 1,06.

Et quand on se penche sur le nombre d’admissions dans les hôpitaux sur ces derniers jours, on remarque que la diminution continue de s’accentuer. Alors ces nouveaux patients infectés par le virus vont-ils débarquer sous peu aux soins intensifs ? “Non, pas forcément, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, ce qui arrive était attendu”, réagit Jean-Luc Gala, professeur à l'UCLouvain.

(...)