Avoir eu une carrière sportive, ça peut visiblement servir lorsque l’on devient ministre des Infrastructures sportives. En tant qu’ancien nageur, Adrien Dolimont attache par exemple beaucoup d’importance au plan piscine. "J’estime que c’est le rôle de l’État de permettre aux jeunes d’apprendre à nager", déclare celui qui est souvent taxé de libéral de gauche. "Moi qui ai fait beaucoup de compétition de natation dans la région de Charleroi, je suis interpellé par toutes les piscines aujourd’hui fermées. Pour un politicien, faire un investissement pour une infrastructure sportive, ce n’est jamais compliqué. Ce qu’il faut, par contre, c’est faire vivre l’outil et l’entretenir. Le vélodrome de Charleroi : quand on voit l’argent qui a été mis là-dedans et qu’il est maintenant abandonné, ça me rend dingue."

(...)