Le trentenaire qui remplace Crucke est bardé de diplômes et à l’aise avec les chiffres.

C’est un nouveau ministre timide et hésitant qui s’est présenté à la presse mardi matin au siège du parti libéral. À 33 ans, Adrien Dolimont remplace Jean-Luc Crucke au poste crucial de ministre du Budget wallon, mais également des Finances, des Infrastructures sportives et des Aéroports. Des matières dans lesquelles ce docteur en polytechnique et entrepreneur dit avoir hâte de se plonger.

En nommant Adrien Dolimont, le président des libéraux a créé la surprise. Le futur ministre n’est toutefois pas novice en politique. Petit-fils de Mathieu Nicaise, élu local et un temps bourgmestre de Ham-sur-Heure/Nalinnes, il devient échevin à 18 ans de cette même commune. Parallèlement, le Ham-Nalinnois entame des études d’ingénieur civil et obtient un doctorat. En 2018, il est élu chef de file par la locale MR, mais Yves Binon refuse de lui céder sa place.