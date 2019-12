Les avocats de Delphine Boël se sont réjouis vendredi après-midi du rejet du pourvoi en cassation du roi Albert II.

Les arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, principalement celui du 25 octobre 2018 qui établit que Jacques Boël n'est pas le père légal de Delphine Boël et qui lui a ordonné de se soumettre à un test ADN, n'ont pas été cassés. La procédure de recherche de paternité peut en conséquence se poursuivre. Delphine Boël était présente lors du prononcé. Ses conseils se sont réjouis du jugement rendu. "La plus haute juridiction a considéré d'une part que Delphine Boël n'était pas la fille de Jacques Boël et d'autre part qu'il était légitime qu'on aille plus loin dans la procédure et qu'on ait déjà fait un prélèvement ADN. Elle a mis en évidence l'urgence qu'il y avait à résoudre cette affaire au plus vite", a souligné Me Marc Uyttendaele.

Après la procédure de désaveu de paternité, la procédure en cherche de paternité, qui a déjà été engagée, va être poursuivie. "Les deux procédures ont été engagées ensemble, mais il fallait d'abord vider la première ce qui est aujourd'hui le cas, avant de passer réellement à la seconde. On va demander que l'expert remette son rapport à partir du test ADN et sur cette base-là, on va revendiquer la paternité d'Albert II."

Dès lundi, les avocats demanderont à la cour d'appel de fixer une audience au plus vite. "Le test ADN, qui a été réalisé mais pas encore analysé, sera au coeur des débats", a encore précisé Me Uyttendaele.