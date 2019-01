Albert II ne s'est pas encore soumis à un test ADN, à la connaissance des conseils de Delphine Boël.

C'est ce qu'ont indiqué ceux-ci jeudi matin via communiqué. Pour rappel, en octobre dernier, la cour d'appel de Bruxelles a établi que Jacques Boël n'était pas le père légal ou biologique de Delphine Boël et a ordonné au roi Albert II de se soumettre à un test ADN dans les trois mois à venir. "Si Delphine Boël s'est soumise à ce test [ADN], tel n'est pas encore le cas à sa connaissance du roi Albert II", ont déclaré Mes Marc Uyttendaele et Yves-Henri Leleu, deux des trois conseils de Delphine Boël, Me Alain De Jonge n'assurant momentanément plus la défense de cette dernière, pour des raisons étrangères au dossier.

Concernant la possibilité d'Albert II de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'octobre dernier, Mes Uyttendaele et Leleu ont rappelé que "contrairement à ce que soutient la défense de ce dernier, un éventuel pourvoi en cassation ne le dispensera pas de prendre attitude à propos de ce test".

Soit il s'y soumet, soit il s'y refuse. Dans ce dernier cas, d'après les conseils de Delphine Boël, cela s'analysera "comme une présomption selon laquelle il est bien le père de Delphine".

Albert II a jusqu'au 8 février pour formuler un pourvoi en cassation.