Theo Francken exige une enquête sur l’infiltration des Frères musulmans en Belgique et sur les liens avec Ecolo et Groen.

Mme Haouach (nommée commissaire à l'égalité homme/femme par Ecolo et qui porte le voile) a démissionné. Votre réaction ?

“Il y a une erreur extrêmement grave Schlitz (secrétaire d’État à l’égalité hommes/femmes, Ecolo). Elle a nommé Ihsane Haouach sans l’accord du gouvernement. La Sûreté de l’État serait en train de faire une enquête sur le CCIB (Collectif contre l’islamophobie en Belgique), ce que m’a confirmé le ministre de la Justice. Je pense que ce sont les premiers éléments de l’enquête que j’ai demandée qui ont mené à sa démission (NdlR : il y a des soupçons de lien avec les Frères musulmans, ce qu’elle a déjà démenti). Je rappelle que le gouvernement belge a donné des subsides au CCIB, alors qu’il a été dissous en France. Sarah Schlitz dit que le CCIB français n’a aucun lien avec le belge. Ils ont le même logo... On a déposé une requête pour qu’Alexander De Croo vienne s’expliquer lundi à la Chambre. On demande une vraie enquête de sécurité sur l’infiltration des Frères musulmans et ses ramifications en Belgique, mais aussi sur les liens politiques avec Ecolo et Groen. Il y en a..”