Le document est attendu le 8 novembre. Une nouvelle réunion aura lieu le même jour. La commission de suivi de l'organe de contrôle des services de renseignement s'est réunie durant près de 4 heures au cours desquelles elle a entendu M. Lipszyc. Les déclarations du magistrat au magazine Wilfried la semaine passée sur l'affaire Jürgen Conings ont jeté le trouble dans le monde politique. Le groupe PS a réclamé en urgence une réunion de la commission.

Selon M. Lypszyc, la ligne du temps du dossier et les moyens considérables déployés -en vain- par la police et l'armée pour retrouver le fugitif posent de nombreuses questions. Malgré les indices manifestes de menace qu'il présentait, notamment d'avoir rôdé autour du domicile de M. Van Ranst, il n'a pas été interpellé ou perquisitionné. Idem à propos de la traque du fugitif, à laquelle ont collaboré activement la Défense et le SGRS, service de renseignement militaire dont les manquements sont manifestes dans ce dossier, qui procure au patron du comité R une "sentation désagréable".

"N'y avait-il pas des gens au sein même de la structure de l'Etat qui avaient intérêt à ce qu'on ne le retrouve jamais? Depuis, le dossier Jürgen Conings n'avance pas alors qu'il est tellement important", souligne M. Lipszyc. "Si Jürgen Conings s'était appelé Mustafa, je pense que les choses se seraient déroulées autrement. Un certain nombre d'éléments permettent de croire que dans les différentes strates de l'Etat belge, il y a une volonté de favoriser les mouvements extrémistes, notamment d'extrême-droite", dit-il encore.

Jürgen Conings, un caporal aux idées d'extrême-droite, membre un temps du Vlaams Belang, avait disparu le 17 mai après avoir volé des armes lourdes à la caserne de Bourg-Léopold (Limbourg). Une lettre avait ensuite été retrouvée où il menaçait le gouvernement, son employeur et des virologues. Il avait aussi été repéré rôdant autour de l'habitation du virologue Marc Van Ranst. Un mois après sa disparition, il avait finalement été retrouvé mort dans un bois de Dilsen-Stokkem. La cause de son décès serait un suicide.