Les deux premiers camions de l'armée chargés de soldats sont arrivés sur le parking à côté du stade du KRC Genk vers 16h00 mercredi après-midi.



Des policiers en civils et des véhicules des zones de police locales étaient revenus vers le stade vers 15h00. Ils ont participé, mercredi, aux recherches dans le parc national de la Haute Campine, notamment du côté de Zutendaal et As.



A Zutendaal, des recherches ont été menées près de l'imposante statue de la Vierge Marie près du Hesselberg.



Mercredi matin, des dizaines de véhicules militaires et de la police ont été signalés au stade Luminus Arena à Genk pour de nouvelles recherches dans l'affaire Jürgen Conings, qui reste pour l'instant introuvable.