M. Gilkinet avait participé activement, en tant que député fédéral, aux travaux de la commission d’enquête parlementaire instituée en décembre 2016 pour faire la lumière sur cette affaire de trafic d’influence à portée internationale. À l’époque, l’écologiste avait durement attaqué le milliardaire belge d’origine ouzbek, évoquant notamment des faits de corruption. Au point que, en mai 2017, Patokh Chodiev décide de citer Georges Gilkinet en justice pour atteinte à son honneur et sa réputation.

Le tribunal de première instance de Namur avait jugé l’action irrecevable, en juin 2019. La cour d’appel de Liège vient de réviser ce jugement dans un arrêt rendu le 28 janvier.

On y lit que Georges Gilkinet “ne s’est pas contenté d’exprimer des soupçons et de poser des questions dans le cadre de son droit d’enquête dont il bénéficie en sa qualité de parlementaire mais a accusé sans ambiguïté Patokh Chodiev de faits de corruption active […] Ce faisant, Georges Gilkinet a incontestablement porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Patokh Chodiev et a adopté un comportement fautif”.

L'écologiste est condamné à payer à l’homme d’affaires un euro à titre de dommage moral (en plus de frais de justice divers pour un montant d’environ 2100 euros).