Un dossier pour "prise illégale d'intérêt" est ouvert à l'encontre de Joëlle Milquet depuis 2014 et celle-ci est inculpée depuis 2015. Elle avait démissionné dans la foulée. L'arrêt qui est attendu "fait suite à une requête introduite par Joëlle Milquet en 2019", a déclaré Me Masset mercredi. "Il est la suite d'un autre arrêt par lequel la chambre des mises en accusation a ordonné au conseiller instructeur d'exécuter des devoirs à décharge, demandés par Joëlle Milquet et que ce magistrat avait refusés précédemment", a-t-il dit.

"Dans la foulée de cet arrêt, la chambre des mises en accusation doit décider si elle interroge la Cour constitutionnelle au travers d'une question préjudicielle et doit procéder, de manière classique, au contrôle de l'instruction relativement à des irrégularités relevées par la défense", a ajouté l'avocat.

Joëlle Milquet, ancienne présidente du cdH, est soupçonnée d'avoir engagé des collaborateurs dans son cabinet, en 2014, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur et vice-Première ministre, pour les affecter à des tâches liées à sa campagne électorale. En 2015, celle-ci avait été inculpée et contrainte à démissionner de son nouveau poste de ministre de l'Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le conseil de Joëlle Milquet, indique qu'il est selon lui "contraire à la teneur du dossier d’écrire à l’envi qu’il s’agit d’une affaire relative à des 'emplois fictifs' : aussi bien le Conseiller instructeur que le Parquet général ont écrit, noir sur blanc, qu’il n’était pas question d’emplois fictifs dans cette enquête et que les collaborateurs concernés travaillaient bien pour le cabinet de la ministre Milquet , ce qui démontre que les informations relayées en 2014 n’étaient pas exactes.Il n’y a d’ailleurs aucune inculpation du chef de faux engagements de collaborateurs. Le dossier porte avant tout sur l’interprétation de règles juridiques propres aux cabinets ministériels, ignorées par l’instruction et légalisant les différents actes reprochés", précise encore la défense de l'ex-Ministre de l'Education.

Pour Me Masset, "aucun arrêt important et relatif à la pseudo-culpabilité de Joëlle Milquet n’était attendu aujourd’hui : il n’y a même pas encore au dossier de réquisitoire de fin d’instruction, dans ce dossier toujours en cours depuis bientôt 8 ans. L’arrêt qui aurait dû intervenir dans le cadre de l’instruction aujourd’hui fait suite à une requête introduite par ma cliente en 2019 et est la suite d’un autre arrêt par lequel la Chambre des mises en accusation a ordonné au Conseiller instructeur d’exécuter des devoirs à décharge demandés par Joëlle Milquet et que ce magistrat avait refusés précédemment ; dans la foulée de cet arrêt, la Chambre des mises en accusation doit décider si elle interroge la Cour constitutionnelle au travers d’une question préjudicielle et doit procéder, de manière classique, au contrôle de l’instruction relativement à des irrégularités relevées par la défense."