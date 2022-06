L'affluence est importante à mardi à Brussels Airport, au lendemain d'une journée fortement perturbée par l'action nationale des syndicats. L'aéroport s'attend à accueillir 15.000 passagers supplémentaires au départ. La fréquentation s'annonce particulièrement importante en matinée jusqu'à 11h00 et après 16h00, selon la porte-parole de Brussels Airport. Au total, l'aéroport prévoit d'accueillir 65.000 voyageurs sur la journée. "Le mardi est généralement calme, mais cette semaine, cela ressemble davantage à un lundi ou un vendredi", détaille Nathalie Pierard. Il s'agira de l'une des journées les plus intenses pour Brussels Airport depuis la crise sanitaire. Avant le coronavirus, l'aéroport pouvait recenser plus de 90.000 passagers lors des plus fortes journées d'été.

L'affluence risque de causer des temps d'attente plus longs. Le personnel au contrôle des passeports et du check-in a été renforcé. La police a également mobilisé davantage d'agents.

Il est donc important de se présenter suffisamment à temps - soit deux heures avant le décollage pour l'espace Schengen, trois pour le reste du monde - et de vérifier le statut de son vol, recommande la porte-parole. Une préparation appropriée des bagages à main est aussi de nature à fluidifier les contrôles, souligne-t-on.

La situation sera encore perturbée par des mouvements de grève des pilotes et du personnel de cabine de Brussels Airlines jeudi, vendredi et samedi, ainsi que de Ryanair vendredi, samedi et dimanche. Ce qui a pu amener certains passagers à avancer leur vol à mercredi, qui devrait à nouveau être une journée de forte affluence.