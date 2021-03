A l'instar de ce mardi, le beau temps et les températures estivales entraînent un afflux de touristes vers les stations balnéaires du nord du pays, ce mercredi matin.

"Il y a du monde dans les trains et certains sont déjà pleins", a confirmé Bart Crols, porte-parole de la SNCB.



La fréquentation semble toutefois à ce stade moins importante que mardi: "Le plan d'urgence n'a pas encore été activé. S'il y a plus de monde, nous serons prêts à répartir les voyageurs et à canaliser les foules."



Ce mardi matin, sur Twitter, la SNCB a déconseillé aux Belges de se rendre à la Côte jusqu'à ce week-end, mais également durant les deux prochaines semaines de congé.

A noter que ce mercredi 31 mars est le dernier jour pour utiliser le "Rail pass" distribué gratuitement par la SNCB à chaque citoyen belge, en septembre dernier.