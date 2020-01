Face aux nombreux départs à la retraite et au taux d'abandon élevé des jeunes recrues, le recrutement est un des plus grands défis qui se dresse devant la Défense. En 2020, l'armée belge compte recruter 2.035 militaires et 150 civils. D'ailleurs, les chiffres pour cette année sont identiques à ceux annoncés en 2019. En tout, ce sont 1.215 recrutements prévus de soldats, 600 de sous-officiers, 220 d'officiers et 150 de civils. 420 réservistes sont aussi prévus.

La Défense s'attend à voir partir 10.000 nouveaux pensionnés dans les cinq prochaines années et espère ainsi compenser les départs grâce à l'embauche de plus de 2.000 personnes par an. L'effort portera sur le recrutement de techniciens et la promotion de la place de la femme au sein de l'armée.

(...)