Chaque jour, l’épidémie nous inonde de chiffres en tout genre. Nouveaux cas, hospitalisations, taux de reproduction du virus, etc. Mais il en est un dont on parle peu ou plus : celui des décès liés à la maladie. Pourtant, 30 personnes décèdent chaque jour en moyenne depuis près de quinze jours. Incomparable aux vagues précédentes, mais un chiffre qui reste trop élevé et endeuille encore de nombreuses familles.

Depuis le début de l’épidémie, ce sont 26 669 personnes qui sont mortes du coronavirus. Les données sur lesquelles nous nous sommes penchés, récoltées auprès de Sciensano, portent sur la période comprise entre le 24 octobre et le 22 novembre, durant laquelle il y a eu 784 décès (voir graphique). Si on devait dresser un portrait-robot du patient qui décède du Covid actuellement, on partirait sur un homme de plus de 65 ans, davantage originaire de Flandre ou de Wallonie que de Bruxelles et non vacciné.