Ahmed Laaouej affirme que certains partis bloquent l’octroi d’aides sociales.

Le pouvoir d’achat doit être la priorité absolue du gouvernement fédéral", martèle Ahmed Laaouej. "Il faut redonner de l’oxygène à la demande intérieure en soutenant les ménages mais également les pouvoirs publics."

Trois semaines après la sortie de Paul Magnette et Pierre-Yves Dermagne, le chef du groupe PS à la Chambre revient à la charge sur le pouvoir d’achat avec la même batterie de mesures visant à créer "un bouclier social". Cette fois, les négociations se jouent également au niveau parlementaire. Un ajustement budgétaire de crise va être voté dans les jours à venir. Celui-ci va déterminer les nouvelles enveloppes pour financer des services publics tels que la défense, la police, la justice ou encore les affaires sociales. Des services que le socialiste juge essentiels pour encadrer l’économie. "En période de crise, il faut renforcer la solidarité. Si on veut relancer l’économie, il faut relancer la demande intérieure et la composante ménage."