Nombreux sont les Belges potentiellement contaminés par le nouveau coronavirus, dépistés, confinés chez et surtout dans l'incertitude totale... Erwin est l'un d'eux. Par vidéo interposée, il témoigne.

Alors que le coronavirus progresse en Belgique, atteignant ce vendredi matin 109 contaminations officiellement confirmées par nos autorités, qu'en est-il du quotidien des personnes souffrantes, qui ont été dépistées, mais qui ignorent encore si, oui ou non, elles sont atteintes par les Covid-19 ?

Le cas d'Erwin, que nous vous relations ici et ici, est à ce titre symptomatique de la situation.

Le laboratoire de virologie de Leuven, seul compétent à 100% pour analyser les tests réalisés, croule depuis la fin des vacances sous le travail. Ce qui retarde la chaîne dans sa globalité, et ne manque pas de créer de l'incertitude chez les malades qui sont condamnés à attendre si, oui ou non, le Covid-19 les a bien touchés...

Erwin, confiné chez lui par mesure de précaution en attente des résultats, nous fait part de son quotidien troublé, depuis 6 jours, par vidéo interposée.

"J'ai effectué un prélèvement en début de soirée dimanche dernier. Nous sommes aujourd'hui vendredi 6 mars et je n'ai toujours pas les résultats de l'analyse", peste-t-il, dépité. "Mon médecin me contacte deux fois par jour et me tient informé. Malheureusement, chaque fois qu'elle appelle au labo, on lui répond que l'analyse n'a pas encore été faite. Aux dernières nouvelles, le labo lui a indiqué qu'il n'avait plus suffisamment de produits pour faire des analyses. Je n'aurai donc pas mes résultats avant lundi prochain."

Or, tant qu'Erwin présente des symptômes, ce qui est encore le cas aujourd'hui (légère fièvre, toux, mal de gorge, ...), il n'a pas l'autorisation de sortir. Le hic, c'est qu'il doit absolument aller travailler dimanche. "Je suis en train de chercher des solutions", précise-t-il.

Pour lui, la situation ne peut en tout cas plus durer. "Je deviens de plus en plus nerveux et je trouve scandaleux de ne pas avoir de réponse".