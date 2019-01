Pour le PS, la prime de 1.000 euros par an que la Région wallonne prévoit d'accorder aux étudiants kotteurs habitant à au moins une heure de route de leur établissement scolaire est une "mesure précipitée et inéquitable". "Cette prime est un montant forfaitaire, qui ne tient pas compte du critère important des revenus. Concrètement, ça signifie que tout le monde aura la même chose et que l'on va aider des gens qui n'en ont pas forcément besoin", a ainsi pointé le député socialiste Christophe Collignon.

Par ailleurs, "ce soutien ne sera accordé qu'aux étudiants fréquentant une université ou une haute école située en Wallonie et pas à Bruxelles. C'est inéquitable pour les jeunes qui voudraient étudier à l'ULB ou dans une école bruxelloise", a poursuivi M. Collignon selon qui cette mesure "risque également de faire augmenter les loyers des kots".

"Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une vraie problématique mais il a été mal conçu et est précipité dans le but, je pense, de plaire à une partie des électeurs", a ajouté l'élu socialiste.

Selon ce dernier, les 10 millions d'euros annuels consacrés à cette aide auraient pu permettre la construction de logements étudiants publics. "Et si une autre voie était choisie, comme c'est le cas, il aurait au moins fallu faire intervenir un critère aussi important que le montant des revenus", a conclu Christophe Collignon.