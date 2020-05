Après la tempête sanitaire vient la crise économique et sociale. Ces effets ne sont pas encore bien visibles. Logique : des aides ont été mises en place pour amortir le choc et limiter les faillites. Ces sommes peuvent être accordées par différents niveaux de pouvoir. Un Belge, selon la Région où il habite, recevra certaines primes, d’autres non, ou du moins sous des modalités et avec des montants souvent différents.

La DH s’est procurée des données du SPF Bosa qui permettent d’y voir plus clair. En effet, le niveau fédéral constitue la seule entité reconnue par l’Europe quand il s’agit de calculer le taux d’endettement d’un pays. Et le SPF Bosa centralise ces prévisions de dépenses annoncées par le fédéral, les Régions et communautés. Que nous disent ces chiffres (arrêtés vendredi dernier) ? Des dépenses de 12,9 milliards € (13,183 en tenant compte des chiffres actualisés à Bruxelles) sont prévues pour l’ensemble des entités à titre de mesures de soutien à la crise Covid. Il s’agit de chiffres prévisionnels pouvant encore évoluer, toutes ces sommes n’ayant pas encore été versées. Exemple : les montants prévus pour le chômage temporaire budgétisés par l’Onem à 3,2 milliards €. Mais la possibilité étant ouverte jusqu’à août, ce montant peut encore varier.

3,6 milliards € sont prévus uniquement pour les régions et communautés. La Flandre se taille clairement la part du lion. Ainsi, les prévisions de dépenses s’élèvent à 2,368 milliards €. Elles comprennent une prime de 922 millions € pour les entreprises qui ont dû fermer, 991 millions € pour celles dont le chiffre d’affaires a baissé de 60 % ou encore 200 millions € pour un fonds Corona destiné au secteur public. 161 millions € sont encore dédiés à une prime pour payer la facture de gaz et d’électricité, 7 millions € pour l’achat de masques, 32 millions € pour la garde d’enfants et 15 millions € en matériel de protection. "La Flandre met le paquet", pointe une source gouvernementale.

