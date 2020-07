Après plusieurs mois de suspension en raison de la pandémie de coronavirus, Air Belgium relancera mercredi ses vols réguliers depuis l'aéroport de Charleroi vers les Antilles françaises

Il sera cependant obligatoire d'effectuer un test de dépistage dans les 72 heures précédant le départ pour pouvoir accéder à la Martinique et à la Guadeloupe. La compagnie aérienne belge aurait dû relancer ces liaisons le 24 juin dernier mais les autorités françaises avaient finalement décidé, quelques jours plus tôt, de prolonger les mesures de septaine et de quatorzaine pour les passagers européens arrivant en Martinique et en Guadeloupe jusqu'à vendredi dernier.

Pour la septaine, il était en outre obligatoire de procéder à un test de dépistage, ce qui compliquait fortement la venue des voyageurs en Martinique et en Guadeloupe.

Désormais, un tel test RT-PCR est imposé à tous les passagers adultes et enfants à partir de 11 ans endéans les 72 heures avant le départ de leur vol. Les voyageurs devront en présenter les résultats confirmant qu'ils ne sont pas atteints du Covid-19 au comptoir d'enregistrement. A défaut de pouvoir produire ce document, l'embarquement leur sera refusé, prévient Air Belgium, qui a annoncé fin juin le lancement d'une ligne entre Brussels Airport et l'île Maurice à partir de la mi-décembre.

Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans dès l'arrivée à l'aéroport et pour toute la durée du voyage.