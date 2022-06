Il est de ces choses qui ne s’expliquent pas. Le grand-père d’Alain Falque était passionné par l’apiculture. Dieudonné, né en 1896, a décidé de se lancer dans le métier en 1954.. "En se promenant au jardin avec Auguste, mon papa, ce dernier a trouvé un essaim… Et la belle histoire a débuté. Intrigué, mon grand-père a décidé de se lancer dans l’apiculture, il a passé des examens et a décroché on diplôme d’apiculture à l’école provinciale namuroise en 1955, avec 84,5 % ! Il a même eu un premier prix d’honneur en 1958 à l’exposition nationale d’apiculteur."

(...)