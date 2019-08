Ses coups de gueule dans C’est pas tous les jours dimanche provoquent des éruptions cutanées dans les rangs de la N-VA. Ses débats passionnés avec Michel Henrion "qui est devenu un ami", ses clashs avec Emmanuelle Praet (qui l’est un peu moins), sont devenus sujets de discussion dominicale.

Alain Raviart, 49 ans, fait partie des meubles à RTL ou chez Paris-Match. Il ne prendra pas racine : le chroniqueur brabançon retourne à ses amours politiques. Nous l’avons rencontré à l’hôtel Martin’s Château du Lac à Genval pour évoquer ce défi qu’il a accepté de relever au CDH: aider Maxime Prévot dans sa reconquête.

Pourquoi rejoindre le CDH ?

"Visiblement, je ne laisse pas de mauvais souvenirs. Quand j’ai quitté le parti, après quelques mois, on me disait déjà : ce serait bien que tu reviennes. Encore récemment, avec Josy Arens à la foire de Libramont. L’arrivée de Maxime Prévot à la présidence, avec qui j’avais travaillé et entretenu d’excellents contacts, a été importante. J’ai entendu sa vision : il y a beaucoup de compatibilité. C’est une sorte de deuxième mi-temps pour moi au CDH."

Pourquoi avoir quitté le parti la première fois, il y a dix ans ?

"J’avais fait huit ans... C’était long et harassant, avec tout ce travail de refondation et déjà, de reconquête. C’était les années Joëlle Milquet. La période n’était pas facile. J’en suis sorti épuisé. En 10 ans, je me suis bien ressourcé. Je suis devenu indépendant, j’ai appris beaucoup sur leurs conditions de travail. Je viens avec un nouveau regard, beaucoup de remises en question. En partant, déjà, je trouvais que la réforme du CDH n’était pas allée assez loin."

Dans quel sens ?

(...)