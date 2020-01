Plusieurs textes relatifs à la tolérance zéro ont été déposés à la Chambre des représentants. Le premier émane de Groen et du SP.A.

Il prévoit l’instauration de la tolérance zéro en matière d’alcool au volant pour l’ensemble des usagers.

Le second, déposé par le MR, limite cette tolérance zéro aux conducteurs novices. Des experts et parents de victimes de la route ont été entendus ce mardi en commission. Le vote en commission pourrait intervenir au plus tôt la semaine prochaine. Mais au vu de l’instabilité du niveau fédéral, l’issue est difficile à prévoir, aucune coalition majoritaire n’étant en place.

Des études citées durant la commission mobilité de ce mardi ont mis en évidence qu’un conducteur avec un taux d’alcoolémie de 0,5 perdait 13 % de ses capacités par rapport à un taux zéro.

Le PS ne soutiendra pas ces propositions. "L ’important, c’est déjà de faire appliquer la loi actuelle pour réduire le nombre de victimes. Nous voulons plus de contrôles et plus efficaces. Si on abaisse le seuil de 0,5 g/l, les policiers risquent de passer à côté des personnes dont le taux dépasse les 0,8 et qui constituent un danger plus important", analyse Laurence Zanchetta, députée PS. "Aucune étude ne dit que baisser le taux autorisé de 0,5 à 0 permettrait de baisser le nombre de victimes. Ce qu’il faut avant tout, c’est mettre fin au sentiment d’impunité des personnes qui prennent le volant en ayant bu. Vous avez été contrôlé vous durant les fêtes ? Moi non plus !"