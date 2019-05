Alors que de nouvelles élections se profilent tout doucement à l’horizon, une thématique pourtant importante reste inexplicablement à l’écart des débats : celle de la sécurité routière. Un dossier pas négligeable : chaque année, ce sont plusieurs centaines de vies qui sont perdues à la suite d’un accident.

Plus largement représentés nos routes, les automobilistes sont aussi ceux qui paient le plus lourd tribut mais les piétons et deux-roues en sont également largement victimes.

Un phénomène d’autant plus inquiétant qu’à la lecture du nouveau rapport de l’Institut Vias, qui compare la Belgique aux autres nations d’Europe, on constate que la Belgique fait partie des mauvais élèves en matière de sécurité routière. "En termes de tués de la route, la Belgique se positionne parmi les pays d’Europe les moins performants, explique le rapport. Notre pays fait moins bien que la plupart des pays voisins et ce sont presque exclusivement les pays d’Europe du Sud et de l’Est qui sont pires."

(...)