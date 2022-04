Le Dr et alcoologue Thomas Orban plaide pour que plus de moyens soient accordés au développement de polycliniques adaptées aux mineurs en Belgique.

Après avoir publié votre livre intitulé Alcool : ce qu’on ne vous a jamais dit en janvier dernier, vous préparez un nouvel ouvrage sur la consommation d’alcool chez les jeunes. Que sait-on de cette dernière chez les mineurs ?

"Selon les derniers chiffres de l’Agence Inter Mutualiste (AIM), on sait que plus de 2 000 jeunes âgés de 12 à 18 ans sont hospitalisés pour cause d’intoxication à l’alcool chaque année. C’est un chiffre en hausse ces dernières années. On parle d’un phénomène très répandu et pourtant, il n’y a pas de suivi chez nous alors qu’on devrait également proposer des soins médicaux sociaux."

Ces polycliniques multidisciplinaires sont-elles une bonne nouvelle dans l’optique d’améliorer la prise en charge ?

"Totalement. On voit que cela fonctionne très bien aux Pays-Bas donc il faut emboîter le pas chez nous-mêmes si c’est malheureux de voir que le financement ne provient même pas de la Belgique. Et en même temps, cela a permis de limiter la consommation d’alcool à 18 ans là-bas, ce qui n’est pas encore le cas chez nous (où elle est limitée à 16 ans). On en sait tellement aujourd’hui sur l’impact de la consommation sur le cerveau des jeunes qu’on ne peut plus rester dans l’inaction, c’est une vraie question de santé publique au sens noble du terme. Je plaide donc pour que plus de moyens soient accordés au développement de polycliniques adaptées aux mineurs, à commencer par Bruxelles."

