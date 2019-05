Au cabinet d’Alda Greoli, vice-Présidente du gouvernement wallon (CDH), on défend le nouveau système d’allocations familiales. "Le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et les nouveaux montants seront revus à la hausse. De plus, le système sera largement simplifié par rapport à aujourd’hui, où il y avait des dizaines de cas de figures différents. Tout sera donc uniformisé et cela concernera de plus en plus de familles avec le temps", détaille Christian Carpentier, porte-parole de la ministre.

(...)